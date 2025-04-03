通貨 / RDI
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
RDI: Reading International Inc - Class A Non-voting Common Stock
1.54 USD 0.01 (0.65%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RDIの今日の為替レートは、0.65%変化しました。日中、通貨は1あたり1.53の安値と1.57の高値で取引されました。
Reading International Inc - Class A Non-voting Common Stockダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RDI News
- Reading International, Inc. (RDI) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Reading International Q2 2025 reports mixed results
- Reading Int earnings missed by $0.07, revenue fell short of estimates
- Immerse Yourself in The Phoenician Scheme x Angelika Experience
- Earnings call transcript: Reading International Q1 2025 sees revenue dip, stock falls
- Reading International, Inc. Announces Participation at the Sidoti Virtual Micro-Cap Investor Conference
- Reading Int earnings beat by $0.18, revenue fell short of estimates
- Reading International Reports First Quarter 2025 Results
- Reading International, Inc. (RDI) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
1.53 1.57
1年のレンジ
1.17 1.86
- 以前の終値
- 1.53
- 始値
- 1.54
- 買値
- 1.54
- 買値
- 1.84
- 安値
- 1.53
- 高値
- 1.57
- 出来高
- 14
- 1日の変化
- 0.65%
- 1ヶ月の変化
- -0.65%
- 6ヶ月の変化
- 3.36%
- 1年の変化
- -5.52%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K