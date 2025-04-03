货币 / RDI
RDI: Reading International Inc - Class A Non-voting Common Stock
1.53 USD 0.00 (0.00%)
版块: 通讯服务 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日RDI汇率已更改0.00%。当日，交易品种以低点1.50和高点1.56进行交易。
关注Reading International Inc - Class A Non-voting Common Stock动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
1.50 1.56
年范围
1.17 1.86
- 前一天收盘价
- 1.53
- 开盘价
- 1.55
- 卖价
- 1.53
- 买价
- 1.83
- 最低价
- 1.50
- 最高价
- 1.56
- 交易量
- 121
- 日变化
- 0.00%
- 月变化
- -1.29%
- 6个月变化
- 2.68%
- 年变化
- -6.13%
