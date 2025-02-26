Dövizler / RCC
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
RCC: Ready Capital Corporation 5.75% Senior Notes due 2026
24.8200 USD 0.0200 (0.08%)
Sektör: Gayrimenkul Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RCC fiyatı bugün 0.08% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 24.8200 ve Yüksek fiyatı olarak 24.8200 aralığında işlem gördü.
Ready Capital Corporation 5.75% Senior Notes due 2026 hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RCC haberleri
- Ready Capital At 40 Cents On The Dollar Is Too Extreme A Discount (NYSE:RC)
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- I Came In Like A Ready Capital! (NYSE:RC)
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- Ready Capital: Distress And Opportunity, Why I Bought The Series E Preferreds (NYSE:RC)
- BrightSpire Capital: If I Had To Sell One High-Yielding Value Destroyer (NYSE:BRSP)
- Rithm Capital’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (RITM)
- Preferreds/Bond Weekly Review: Couple Of New Issues
- Losers Of REIT Earnings Season
- Tariff Turbulence
- Better Options Than This 8% Baby Bond From Ready Capital (NYSE:RCC)
- Ready Capital: Cat Stevens Was Wrong (NYSE:RC)
- Short Duration Debt - The Way We Choose To Invest In Ready Capital
Günlük aralık
24.8200 24.8200
Yıllık aralık
24.0402 26.8700
- Önceki kapanış
- 24.8000
- Açılış
- 24.8200
- Satış
- 24.8200
- Alış
- 24.8230
- Düşük
- 24.8200
- Yüksek
- 24.8200
- Hacim
- 3
- Günlük değişim
- 0.08%
- Aylık değişim
- 0.56%
- 6 aylık değişim
- -0.16%
- Yıllık değişim
- 1.18%
21 Eylül, Pazar