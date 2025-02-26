KurseKategorien
RCC: Ready Capital Corporation 5.75% Senior Notes due 2026

24.8000 USD 0.0900 (0.36%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von RCC hat sich für heute um -0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.8000 bis zu einem Hoch von 24.8212 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ready Capital Corporation 5.75% Senior Notes due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
24.8000 24.8212
Jahresspanne
24.0402 26.8700
Vorheriger Schlusskurs
24.8900
Eröffnung
24.8212
Bid
24.8000
Ask
24.8030
Tief
24.8000
Hoch
24.8212
Volumen
3
Tagesänderung
-0.36%
Monatsänderung
0.48%
6-Monatsänderung
-0.24%
Jahresänderung
1.10%
