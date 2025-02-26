Währungen / RCC
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
RCC: Ready Capital Corporation 5.75% Senior Notes due 2026
24.8000 USD 0.0900 (0.36%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RCC hat sich für heute um -0.36% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 24.8000 bis zu einem Hoch von 24.8212 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ready Capital Corporation 5.75% Senior Notes due 2026-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RCC News
- Ready Capital At 40 Cents On The Dollar Is Too Extreme A Discount (NYSE:RC)
- Rithm Capital’s Updated Sector Comparative Analysis – Part 1 (NYSE:RITM)
- I Came In Like A Ready Capital! (NYSE:RC)
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- Ready Capital: Distress And Opportunity, Why I Bought The Series E Preferreds (NYSE:RC)
- BrightSpire Capital: If I Had To Sell One High-Yielding Value Destroyer (NYSE:BRSP)
- Rithm Capital’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (RITM)
- Preferreds/Bond Weekly Review: Couple Of New Issues
- Losers Of REIT Earnings Season
- Tariff Turbulence
- Better Options Than This 8% Baby Bond From Ready Capital (NYSE:RCC)
- Ready Capital: Cat Stevens Was Wrong (NYSE:RC)
- Short Duration Debt - The Way We Choose To Invest In Ready Capital
Tagesspanne
24.8000 24.8212
Jahresspanne
24.0402 26.8700
- Vorheriger Schlusskurs
- 24.8900
- Eröffnung
- 24.8212
- Bid
- 24.8000
- Ask
- 24.8030
- Tief
- 24.8000
- Hoch
- 24.8212
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- -0.36%
- Monatsänderung
- 0.48%
- 6-Monatsänderung
- -0.24%
- Jahresänderung
- 1.10%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K