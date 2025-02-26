Valute / RCC
RCC: Ready Capital Corporation 5.75% Senior Notes due 2026
24.8200 USD 0.0200 (0.08%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio RCC ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.8200 e ad un massimo di 24.8200.
Segui le dinamiche di Ready Capital Corporation 5.75% Senior Notes due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
24.8200 24.8200
Intervallo Annuale
24.0402 26.8700
- Chiusura Precedente
- 24.8000
- Apertura
- 24.8200
- Bid
- 24.8200
- Ask
- 24.8230
- Minimo
- 24.8200
- Massimo
- 24.8200
- Volume
- 3
- Variazione giornaliera
- 0.08%
- Variazione Mensile
- 0.56%
- Variazione Semestrale
- -0.16%
- Variazione Annuale
- 1.18%
20 settembre, sabato