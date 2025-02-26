QuotazioniSezioni
RCC: Ready Capital Corporation 5.75% Senior Notes due 2026

24.8200 USD 0.0200 (0.08%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio RCC ha avuto una variazione del 0.08% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 24.8200 e ad un massimo di 24.8200.

Segui le dinamiche di Ready Capital Corporation 5.75% Senior Notes due 2026. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
24.8200 24.8200
Intervallo Annuale
24.0402 26.8700
Chiusura Precedente
24.8000
Apertura
24.8200
Bid
24.8200
Ask
24.8230
Minimo
24.8200
Massimo
24.8200
Volume
3
Variazione giornaliera
0.08%
Variazione Mensile
0.56%
Variazione Semestrale
-0.16%
Variazione Annuale
1.18%
