КотировкиРазделы
Валюты / RCC
Назад в Рынок акций США

RCC: Ready Capital Corporation 5.75% Senior Notes due 2026

24.8900 USD 0.0400 (0.16%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс RCC за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.8600, а максимальная — 24.8900.

Следите за динамикой Ready Capital Corporation 5.75% Senior Notes due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости RCC

Дневной диапазон
24.8600 24.8900
Годовой диапазон
24.0402 26.8700
Предыдущее закрытие
24.8500
Open
24.8600
Bid
24.8900
Ask
24.8930
Low
24.8600
High
24.8900
Объем
2
Дневное изменение
0.16%
Месячное изменение
0.85%
6-месячное изменение
0.12%
Годовое изменение
1.47%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.