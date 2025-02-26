Валюты / RCC
RCC: Ready Capital Corporation 5.75% Senior Notes due 2026
24.8900 USD 0.0400 (0.16%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RCC за сегодня изменился на 0.16%. При этом минимальная цена на торгах достигала 24.8600, а максимальная — 24.8900.
Следите за динамикой Ready Capital Corporation 5.75% Senior Notes due 2026. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Дневной диапазон
24.8600 24.8900
Годовой диапазон
24.0402 26.8700
- Предыдущее закрытие
- 24.8500
- Open
- 24.8600
- Bid
- 24.8900
- Ask
- 24.8930
- Low
- 24.8600
- High
- 24.8900
- Объем
- 2
- Дневное изменение
- 0.16%
- Месячное изменение
- 0.85%
- 6-месячное изменение
- 0.12%
- Годовое изменение
- 1.47%
