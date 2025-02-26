CotizacionesSecciones
RCC: Ready Capital Corporation 5.75% Senior Notes due 2026

24.8000 USD 0.0900 (0.36%)
Sector: Inmobiliarias Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de RCC de hoy ha cambiado un -0.36%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 24.8000, mientras que el máximo ha alcanzado 24.8212.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Ready Capital Corporation 5.75% Senior Notes due 2026. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
24.8000 24.8212
Rango anual
24.0402 26.8700
Cierres anteriores
24.8900
Open
24.8212
Bid
24.8000
Ask
24.8030
Low
24.8000
High
24.8212
Volumen
3
Cambio diario
-0.36%
Cambio mensual
0.48%
Cambio a 6 meses
-0.24%
Cambio anual
1.10%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B