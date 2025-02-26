通貨 / RCC
RCC: Ready Capital Corporation 5.75% Senior Notes due 2026
24.8000 USD 0.0900 (0.36%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
RCCの今日の為替レートは、-0.36%変化しました。日中、通貨は1あたり24.8000の安値と24.8212の高値で取引されました。
Ready Capital Corporation 5.75% Senior Notes due 2026ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
24.8000 24.8212
1年のレンジ
24.0402 26.8700
- 以前の終値
- 24.8900
- 始値
- 24.8212
- 買値
- 24.8000
- 買値
- 24.8030
- 安値
- 24.8000
- 高値
- 24.8212
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- -0.36%
- 1ヶ月の変化
- 0.48%
- 6ヶ月の変化
- -0.24%
- 1年の変化
- 1.10%
