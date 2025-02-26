CotationsSections
RCC: Ready Capital Corporation 5.75% Senior Notes due 2026

24.8200 USD 0.0200 (0.08%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de RCC a changé de 0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.8200 et à un maximum de 24.8200.

Suivez la dynamique Ready Capital Corporation 5.75% Senior Notes due 2026. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Range quotidien
24.8200 24.8200
Range Annuel
24.0402 26.8700
Clôture Précédente
24.8000
Ouverture
24.8200
Bid
24.8200
Ask
24.8230
Plus Bas
24.8200
Plus Haut
24.8200
Volume
3
Changement quotidien
0.08%
Changement Mensuel
0.56%
Changement à 6 Mois
-0.16%
Changement Annuel
1.18%
