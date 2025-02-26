Devises / RCC
RCC: Ready Capital Corporation 5.75% Senior Notes due 2026
24.8200 USD 0.0200 (0.08%)
Secteur: Immobilier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de RCC a changé de 0.08% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 24.8200 et à un maximum de 24.8200.
Suivez la dynamique Ready Capital Corporation 5.75% Senior Notes due 2026. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RCC Nouvelles
Range quotidien
24.8200 24.8200
Range Annuel
24.0402 26.8700
- Clôture Précédente
- 24.8000
- Ouverture
- 24.8200
- Bid
- 24.8200
- Ask
- 24.8230
- Plus Bas
- 24.8200
- Plus Haut
- 24.8200
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- 0.08%
- Changement Mensuel
- 0.56%
- Changement à 6 Mois
- -0.16%
- Changement Annuel
- 1.18%
20 septembre, samedi