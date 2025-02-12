Dövizler / RBBN
RBBN: Ribbon Communications Inc
3.87 USD 0.10 (2.52%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
RBBN fiyatı bugün -2.52% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 3.86 ve Yüksek fiyatı olarak 3.97 aralığında işlem gördü.
Ribbon Communications Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
RBBN haberleri
- Ribbon, Steve McCaffery’yi küresel satışlardan sorumlu icra başkan yardımcısı olarak atadı
- Ribbon names Steve McCaffery as executive vice president global sales
- Ribbon launches AI platform Acumen for autonomous networking
- Ribbon Communications announces executive vice president departure
- Verizon And Federal Wins Power Ribbon Communications' Confident Outlook - Ribbon Communications (NASDAQ:RBBN)
- Ribbon Communications stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Ribbon (RBBN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ribbon Communications Inc. (RBBN) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Ribbon Communications Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RBBN)
- Earnings call transcript: Ribbon Communications Q2 2025 sees revenue beat
- Ribbon Communications (RBBN) Q2 Earnings Meet Estimates
- Ribbon Communications Q2 2025 slides: revenue jumps 15%, EBITDA surges 47%
- Ciena Rides Cloud Demand, Faces Margin, Tariff Headwinds - Ciena (NYSE:CIEN)
- Dow Gains Over 100 Points; US Job Openings Increase In April - Credo Technology Group (NASDAQ:CRDO), Ribbon Communications (NASDAQ:RBBN)
- Signet Posts Upbeat Earnings, Joins Ferguson Enterprises, Dollar General And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Credo Technology Group (NASDAQ:CRDO), Algonquin Power (NYSE:AQN)
- Credo Tech, Dollar General lead market cap stock movers on Tuesday
- Ribbon Communications shares surge on new buyback plan
- Ribbon Communications approves $50 million stock buyback
- Ribbon Communications Inc. (RBBN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
3.86 3.97
Yıllık aralık
3.01 5.38
- Önceki kapanış
- 3.97
- Açılış
- 3.97
- Satış
- 3.87
- Alış
- 4.17
- Düşük
- 3.86
- Yüksek
- 3.97
- Hacim
- 1.058 K
- Günlük değişim
- -2.52%
- Aylık değişim
- -3.73%
- 6 aylık değişim
- 0.26%
- Yıllık değişim
- 19.81%
