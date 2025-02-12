Moedas / RBBN
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
RBBN: Ribbon Communications Inc
3.96 USD 0.11 (2.86%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do RBBN para hoje mudou para 2.86%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 3.88 e o mais alto foi 3.99.
Veja a dinâmica do par de moedas Ribbon Communications Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
RBBN Notícias
- Ribbon nomeia Steve McCaffery como vice-presidente executivo de vendas globais
- Ribbon names Steve McCaffery as executive vice president global sales
- Ribbon launches AI platform Acumen for autonomous networking
- Ribbon Communications announces executive vice president departure
- Verizon And Federal Wins Power Ribbon Communications' Confident Outlook - Ribbon Communications (NASDAQ:RBBN)
- Ribbon Communications stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Ribbon (RBBN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ribbon Communications Inc. (RBBN) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Ribbon Communications Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RBBN)
- Earnings call transcript: Ribbon Communications Q2 2025 sees revenue beat
- Ribbon Communications (RBBN) Q2 Earnings Meet Estimates
- Ribbon Communications Q2 2025 slides: revenue jumps 15%, EBITDA surges 47%
- Ciena Rides Cloud Demand, Faces Margin, Tariff Headwinds - Ciena (NYSE:CIEN)
- Dow Gains Over 100 Points; US Job Openings Increase In April - Credo Technology Group (NASDAQ:CRDO), Ribbon Communications (NASDAQ:RBBN)
- Signet Posts Upbeat Earnings, Joins Ferguson Enterprises, Dollar General And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Credo Technology Group (NASDAQ:CRDO), Algonquin Power (NYSE:AQN)
- Credo Tech, Dollar General lead market cap stock movers on Tuesday
- Ribbon Communications shares surge on new buyback plan
- Ribbon Communications approves $50 million stock buyback
- Ribbon Communications Inc. (RBBN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Faixa diária
3.88 3.99
Faixa anual
3.01 5.38
- Fechamento anterior
- 3.85
- Open
- 3.90
- Bid
- 3.96
- Ask
- 4.26
- Low
- 3.88
- High
- 3.99
- Volume
- 339
- Mudança diária
- 2.86%
- Mudança mensal
- -1.49%
- Mudança de 6 meses
- 2.59%
- Mudança anual
- 22.60%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh