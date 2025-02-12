Währungen / RBBN
RBBN: Ribbon Communications Inc
3.97 USD 0.12 (3.12%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von RBBN hat sich für heute um 3.12% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 3.88 bis zu einem Hoch von 3.99 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ribbon Communications Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
3.88 3.99
Jahresspanne
3.01 5.38
- Vorheriger Schlusskurs
- 3.85
- Eröffnung
- 3.90
- Bid
- 3.97
- Ask
- 4.27
- Tief
- 3.88
- Hoch
- 3.99
- Volumen
- 903
- Tagesänderung
- 3.12%
- Monatsänderung
- -1.24%
- 6-Monatsänderung
- 2.85%
- Jahresänderung
- 22.91%
