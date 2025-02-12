Валюты / RBBN
RBBN: Ribbon Communications Inc
3.82 USD 0.08 (2.05%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс RBBN за сегодня изменился на -2.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 3.80, а максимальная — 3.89.
Следите за динамикой Ribbon Communications Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости RBBN
- Ribbon назначает Стива Маккаффери исполнительным вице-президентом по глобальным продажам
- Ribbon names Steve McCaffery as executive vice president global sales
- Ribbon launches AI platform Acumen for autonomous networking
- Ribbon Communications announces executive vice president departure
- Verizon And Federal Wins Power Ribbon Communications' Confident Outlook - Ribbon Communications (NASDAQ:RBBN)
- Ribbon Communications stock rating reiterated at Market Outperform by JMP
- Ribbon (RBBN) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Ribbon Communications Inc. (RBBN) Q2 2025 Earnings Conference Call Transcript
- Ribbon Communications Inc. 2025 Q2 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:RBBN)
- Earnings call transcript: Ribbon Communications Q2 2025 sees revenue beat
- Ribbon Communications (RBBN) Q2 Earnings Meet Estimates
- Ribbon Communications Q2 2025 slides: revenue jumps 15%, EBITDA surges 47%
- Ciena Rides Cloud Demand, Faces Margin, Tariff Headwinds - Ciena (NYSE:CIEN)
- Dow Gains Over 100 Points; US Job Openings Increase In April - Credo Technology Group (NASDAQ:CRDO), Ribbon Communications (NASDAQ:RBBN)
- Signet Posts Upbeat Earnings, Joins Ferguson Enterprises, Dollar General And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday - Credo Technology Group (NASDAQ:CRDO), Algonquin Power (NYSE:AQN)
- Credo Tech, Dollar General lead market cap stock movers on Tuesday
- Ribbon Communications shares surge on new buyback plan
- Ribbon Communications approves $50 million stock buyback
- Ribbon Communications Inc. (RBBN) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
3.80 3.89
Годовой диапазон
3.01 5.38
- Предыдущее закрытие
- 3.90
- Open
- 3.89
- Bid
- 3.82
- Ask
- 4.12
- Low
- 3.80
- High
- 3.89
- Объем
- 1.230 K
- Дневное изменение
- -2.05%
- Месячное изменение
- -4.98%
- 6-месячное изменение
- -1.04%
- Годовое изменение
- 18.27%
