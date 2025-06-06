FiyatlarBölümler
Dövizler / QURE
QURE: uniQure N.V

13.87 USD 0.87 (5.90%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

QURE fiyatı bugün -5.90% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 13.82 ve Yüksek fiyatı olarak 15.40 aralığında işlem gördü.

uniQure N.V hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

QURE haberleri

Günlük aralık
13.82 15.40
Yıllık aralık
4.45 19.18
Önceki kapanış
14.74
Açılış
14.87
Satış
13.87
Alış
14.17
Düşük
13.82
Yüksek
15.40
Hacim
3.975 K
Günlük değişim
-5.90%
Aylık değişim
-14.80%
6 aylık değişim
29.75%
Yıllık değişim
182.48%
21 Eylül, Pazar