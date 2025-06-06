Valute / QURE
QURE: uniQure N.V
13.87 USD 0.87 (5.90%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio QURE ha avuto una variazione del -5.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.82 e ad un massimo di 15.40.
Segui le dinamiche di uniQure N.V. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
QURE News
Intervallo Giornaliero
13.82 15.40
Intervallo Annuale
4.45 19.18
- Chiusura Precedente
- 14.74
- Apertura
- 14.87
- Bid
- 13.87
- Ask
- 14.17
- Minimo
- 13.82
- Massimo
- 15.40
- Volume
- 3.975 K
- Variazione giornaliera
- -5.90%
- Variazione Mensile
- -14.80%
- Variazione Semestrale
- 29.75%
- Variazione Annuale
- 182.48%
20 settembre, sabato