QURE: uniQure N.V

13.87 USD 0.87 (5.90%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio QURE ha avuto una variazione del -5.90% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 13.82 e ad un massimo di 15.40.

Segui le dinamiche di uniQure N.V. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
13.82 15.40
Intervallo Annuale
4.45 19.18
Chiusura Precedente
14.74
Apertura
14.87
Bid
13.87
Ask
14.17
Minimo
13.82
Massimo
15.40
Volume
3.975 K
Variazione giornaliera
-5.90%
Variazione Mensile
-14.80%
Variazione Semestrale
29.75%
Variazione Annuale
182.48%
