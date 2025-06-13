Divisas / QURE
QURE: uniQure N.V
14.16 USD 0.31 (2.14%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de QURE de hoy ha cambiado un -2.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 14.03, mientras que el máximo ha alcanzado 15.14.
Siga la dinámica de la pareja de divisas uniQure N.V. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
QURE News
- Mizuho reiterates uniQure stock rating, sees buying opportunity amid drop
- uniQure stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on promising Fabry data
- UniQure: Getting Nervous Ahead Of Critical Huntington's Gene Therapy Data (NASDAQ:QURE)
- uniQure's Investigational Gene Therapy Shows Promising Efficacy With Manageable Safety Risks For Fabry Disease - uniQure (NASDAQ:QURE)
- uniQure reports positive initial data for Fabry disease gene therapy
- Rare Disease Therapy Approvals By FDA Speed Up Via New Process - Neurogene (NASDAQ:NGNE)
- PTC Therapeutics: HD Treatment Advancement Continues With Q4 2025 Catalyst (NASDAQ:PTCT)
- Macquarie Healthcare Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:DLHIX)
- uniQure stock rating upgraded by Mizuho on Huntington’s disease therapy potential
- Vinay Prasad's Comeback To FDA Sparks Debate Over Regulatory Direction - Cabaletta Bio (NASDAQ:CABA), Moderna (NASDAQ:MRNA)
- Wall Street Analysts Think uniQure (QURE) Could Surge 142.67%: Read This Before Placing a Bet
- What's Going On With Sarepta, Capricor And Other Gene Therapy Stocks On Wednesday? - Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- uniQure N.V. (QURE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- uniQure Narrows Loss in Fiscal Q2
- uniQure shares tumble as Q2 revenue misses expectations
- uniQure (QURE) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Uniqure NV earnings beat by $0.20, revenue fell short of estimates
- uniQure stock rating reiterated at Buy by Stifel ahead of key data
- uniQure N.V. director Balachandran Madhavan sells $30,518 in shares
- uniQure N.V. chief legal officer Potts sells $70k in shares
- uniQure: Price And Value Have Caught Up (NASDAQ:QURE)
- uniQure shareholders approve executive compensation, board reappointments
Rango diario
14.03 15.14
Rango anual
4.45 19.18
- Cierres anteriores
- 14.47
- Open
- 14.56
- Bid
- 14.16
- Ask
- 14.46
- Low
- 14.03
- High
- 15.14
- Volumen
- 4.019 K
- Cambio diario
- -2.14%
- Cambio mensual
- -13.02%
- Cambio a 6 meses
- 32.46%
- Cambio anual
- 188.39%
