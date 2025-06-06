Währungen / QURE
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
QURE: uniQure N.V
15.19 USD 0.45 (3.05%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QURE hat sich für heute um 3.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 14.89 bis zu einem Hoch von 15.40 gehandelt.
Verfolgen Sie die uniQure N.V-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QURE News
- uniQure: Mizuho sieht nach Kursrückgang Kaufgelegenheit
- Mizuho reiterates uniQure stock rating, sees buying opportunity amid drop
- uniQure stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on promising Fabry data
- UniQure: Getting Nervous Ahead Of Critical Huntington's Gene Therapy Data (NASDAQ:QURE)
- uniQure's Investigational Gene Therapy Shows Promising Efficacy With Manageable Safety Risks For Fabry Disease - uniQure (NASDAQ:QURE)
- uniQure reports positive initial data for Fabry disease gene therapy
- Rare Disease Therapy Approvals By FDA Speed Up Via New Process - Neurogene (NASDAQ:NGNE)
- PTC Therapeutics: HD Treatment Advancement Continues With Q4 2025 Catalyst (NASDAQ:PTCT)
- Macquarie Healthcare Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:DLHIX)
- uniQure stock rating upgraded by Mizuho on Huntington’s disease therapy potential
- Vinay Prasad's Comeback To FDA Sparks Debate Over Regulatory Direction - Cabaletta Bio (NASDAQ:CABA), Moderna (NASDAQ:MRNA)
- Wall Street Analysts Think uniQure (QURE) Could Surge 142.67%: Read This Before Placing a Bet
- What's Going On With Sarepta, Capricor And Other Gene Therapy Stocks On Wednesday? - Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- uniQure N.V. (QURE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- uniQure Narrows Loss in Fiscal Q2
- uniQure shares tumble as Q2 revenue misses expectations
- uniQure (QURE) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Uniqure NV earnings beat by $0.20, revenue fell short of estimates
- uniQure stock rating reiterated at Buy by Stifel ahead of key data
- uniQure N.V. director Balachandran Madhavan sells $30,518 in shares
- uniQure N.V. chief legal officer Potts sells $70k in shares
- uniQure: Price And Value Have Caught Up (NASDAQ:QURE)
- uniQure shareholders approve executive compensation, board reappointments
- Rare Stock Picks In May 2025 - From 27 Discerning Analysts
Tagesspanne
14.89 15.40
Jahresspanne
4.45 19.18
- Vorheriger Schlusskurs
- 14.74
- Eröffnung
- 14.99
- Bid
- 15.19
- Ask
- 15.49
- Tief
- 14.89
- Hoch
- 15.40
- Volumen
- 600
- Tagesänderung
- 3.05%
- Monatsänderung
- -6.70%
- 6-Monatsänderung
- 42.10%
- Jahresänderung
- 209.37%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K