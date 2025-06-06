Moedas / QURE
QURE: uniQure N.V
14.49 USD 0.33 (2.33%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do QURE para hoje mudou para 2.33%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 14.16 e o mais alto foi 14.57.
Veja a dinâmica do par de moedas uniQure N.V. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
14.16 14.57
Faixa anual
4.45 19.18
- Fechamento anterior
- 14.16
- Open
- 14.23
- Bid
- 14.49
- Ask
- 14.79
- Low
- 14.16
- High
- 14.57
- Volume
- 564
- Mudança diária
- 2.33%
- Mudança mensal
- -11.00%
- Mudança de 6 meses
- 35.55%
- Mudança anual
- 195.11%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh