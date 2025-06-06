Валюты / QURE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
QURE: uniQure N.V
14.47 USD 0.36 (2.43%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс QURE за сегодня изменился на -2.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.36, а максимальная — 15.20.
Следите за динамикой uniQure N.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости QURE
- Mizuho подтверждает рейтинг акций uniQure, видит возможность покупки на фоне падения
- Mizuho reiterates uniQure stock rating, sees buying opportunity amid drop
- uniQure stock maintains Buy rating at H.C. Wainwright on promising Fabry data
- UniQure: Getting Nervous Ahead Of Critical Huntington's Gene Therapy Data (NASDAQ:QURE)
- uniQure's Investigational Gene Therapy Shows Promising Efficacy With Manageable Safety Risks For Fabry Disease - uniQure (NASDAQ:QURE)
- uniQure reports positive initial data for Fabry disease gene therapy
- Rare Disease Therapy Approvals By FDA Speed Up Via New Process - Neurogene (NASDAQ:NGNE)
- PTC Therapeutics: HD Treatment Advancement Continues With Q4 2025 Catalyst (NASDAQ:PTCT)
- Macquarie Healthcare Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:DLHIX)
- uniQure stock rating upgraded by Mizuho on Huntington’s disease therapy potential
- Vinay Prasad's Comeback To FDA Sparks Debate Over Regulatory Direction - Cabaletta Bio (NASDAQ:CABA), Moderna (NASDAQ:MRNA)
- Wall Street Analysts Think uniQure (QURE) Could Surge 142.67%: Read This Before Placing a Bet
- What's Going On With Sarepta, Capricor And Other Gene Therapy Stocks On Wednesday? - Sarepta Therapeutics (NASDAQ:SRPT), Capricor Therapeutics (NASDAQ:CAPR)
- uniQure N.V. (QURE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- uniQure Narrows Loss in Fiscal Q2
- uniQure shares tumble as Q2 revenue misses expectations
- uniQure (QURE) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Uniqure NV earnings beat by $0.20, revenue fell short of estimates
- uniQure stock rating reiterated at Buy by Stifel ahead of key data
- uniQure N.V. director Balachandran Madhavan sells $30,518 in shares
- uniQure N.V. chief legal officer Potts sells $70k in shares
- uniQure: Price And Value Have Caught Up (NASDAQ:QURE)
- uniQure shareholders approve executive compensation, board reappointments
- Rare Stock Picks In May 2025 - From 27 Discerning Analysts
Дневной диапазон
14.36 15.20
Годовой диапазон
4.45 19.18
- Предыдущее закрытие
- 14.83
- Open
- 15.00
- Bid
- 14.47
- Ask
- 14.77
- Low
- 14.36
- High
- 15.20
- Объем
- 3.515 K
- Дневное изменение
- -2.43%
- Месячное изменение
- -11.12%
- 6-месячное изменение
- 35.36%
- Годовое изменение
- 194.70%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.