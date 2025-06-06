КотировкиРазделы
QURE: uniQure N.V

14.47 USD 0.36 (2.43%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс QURE за сегодня изменился на -2.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 14.36, а максимальная — 15.20.

Следите за динамикой uniQure N.V. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
14.36 15.20
Годовой диапазон
4.45 19.18
Предыдущее закрытие
14.83
Open
15.00
Bid
14.47
Ask
14.77
Low
14.36
High
15.20
Объем
3.515 K
Дневное изменение
-2.43%
Месячное изменение
-11.12%
6-месячное изменение
35.36%
Годовое изменение
194.70%
