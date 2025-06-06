통화 / QURE
QURE: uniQure N.V
13.87 USD 0.87 (5.90%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
QURE 환율이 오늘 -5.90%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 13.82이고 고가는 15.40이었습니다.
uniQure N.V 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
QURE News
일일 변동 비율
13.82 15.40
년간 변동
4.45 19.18
- 이전 종가
- 14.74
- 시가
- 14.87
- Bid
- 13.87
- Ask
- 14.17
- 저가
- 13.82
- 고가
- 15.40
- 볼륨
- 3.975 K
- 일일 변동
- -5.90%
- 월 변동
- -14.80%
- 6개월 변동
- 29.75%
- 년간 변동율
- 182.48%
20 9월, 토요일