货币 / QURE
QURE: uniQure N.V
14.73 USD 0.26 (1.80%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日QURE汇率已更改1.80%。当日，交易品种以低点14.51和高点15.14进行交易。
关注uniQure N.V动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
14.51 15.14
年范围
4.45 19.18
- 前一天收盘价
- 14.47
- 开盘价
- 14.56
- 卖价
- 14.73
- 买价
- 15.03
- 最低价
- 14.51
- 最高价
- 15.14
- 交易量
- 2.330 K
- 日变化
- 1.80%
- 月变化
- -9.52%
- 6个月变化
- 37.79%
- 年变化
- 200.00%
