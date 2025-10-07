QUMS hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Quantumsphere Acquisition Corp hisse senedi 9.9500 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 9.9500 - 9.9500 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 9.9450 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 7 değerine ulaştı. QUMS canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Quantumsphere Acquisition Corp hisse senedi temettü ödüyor mu? Quantumsphere Acquisition Corp hisse senedi şu anda 9.9500 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -0.40% ve USD değerlerini izler. QUMS hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

QUMS hisse senedi nasıl alınır? Quantumsphere Acquisition Corp hisselerini şu anki 9.9500 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 9.9500 ve Ask 9.9530 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 7 ve günlük değişim oranı 0.00% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte QUMS fiyat hareketlerini takip edin.

QUMS hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Quantumsphere Acquisition Corp hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 9.9300 - 9.9900 ve mevcut fiyatı 9.9500 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 9.9500 veya Ask 9.9530 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.00% ve 6 aylık değişim oranı -0.40% değerlerini karşılaştırır. QUMS fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Quantumsphere Acquisition Corp hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Quantumsphere Acquisition Corp hisse senedi yıllık olarak 9.9900 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 9.9300 - 9.9900). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 9.9450 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Quantumsphere Acquisition Corp performansını takip edin.

Quantumsphere Acquisition Corp hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Quantumsphere Acquisition Corp (QUMS) hisse senedi yıllık olarak en düşük 9.9300 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 9.9500 ve hareket ettiği yıllık aralık 9.9300 - 9.9900 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki QUMS fiyat hareketlerini izleyin.