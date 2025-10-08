クォートセクション
通貨 / QUMS
QUMS: Quantumsphere Acquisition Corp

9.9500 USD 0.0050 (0.05%)
セクター: その他の銘柄 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

QUMSの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり9.9500の安値と9.9500の高値で取引されました。

Quantumsphere Acquisition Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

QUMS株の現在の価格は？

Quantumsphere Acquisition Corpの株価は本日9.9500です。9.9500 - 9.9500内で取引され、前日の終値は9.9450、取引量は7に達しました。QUMSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Quantumsphere Acquisition Corpの株は配当を出しますか？

Quantumsphere Acquisition Corpの現在の価格は9.9500です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.40%やUSDにも注目します。QUMSの動きはライブチャートで確認できます。

QUMS株を買う方法は？

Quantumsphere Acquisition Corpの株は現在9.9500で購入可能です。注文は通常9.9500または9.9530付近で行われ、7や0.00%が市場の動きを示します。QUMSの最新情報はライブチャートで確認できます。

QUMS株に投資する方法は？

Quantumsphere Acquisition Corpへの投資では、年間の値幅9.9300 - 9.9900と現在の9.9500を考慮します。注文は多くの場合9.9500や9.9530で行われる前に、0.00%や-0.40%と比較されます。QUMSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Quantumsphere Acquisition Corpの株の最高値は？

Quantumsphere Acquisition Corpの過去1年の最高値は9.9900でした。9.9300 - 9.9900内で株価は大きく変動し、9.9450と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Quantumsphere Acquisition Corpのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Quantumsphere Acquisition Corpの株の最低値は？

Quantumsphere Acquisition Corp(QUMS)の年間最安値は9.9300でした。現在の9.9500や9.9300 - 9.9900と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。QUMSの動きはライブチャートで確認できます。

QUMSの株式分割はいつ行われましたか？

Quantumsphere Acquisition Corpは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、9.9450、-0.40%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
9.9500 9.9500
1年のレンジ
9.9300 9.9900
以前の終値
9.9450
始値
9.9500
買値
9.9500
買値
9.9530
安値
9.9500
高値
9.9500
出来高
7
1日の変化
0.05%
1ヶ月の変化
0.00%
6ヶ月の変化
-0.40%
1年の変化
-0.40%
