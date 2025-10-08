- 概要
QUMS: Quantumsphere Acquisition Corp
QUMSの今日の為替レートは、0.05%変化しました。日中、通貨は1あたり9.9500の安値と9.9500の高値で取引されました。
Quantumsphere Acquisition Corpダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
よくあるご質問
QUMS株の現在の価格は？
Quantumsphere Acquisition Corpの株価は本日9.9500です。9.9500 - 9.9500内で取引され、前日の終値は9.9450、取引量は7に達しました。QUMSのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Quantumsphere Acquisition Corpの株は配当を出しますか？
Quantumsphere Acquisition Corpの現在の価格は9.9500です。配当方針は会社によりますが、投資家は-0.40%やUSDにも注目します。QUMSの動きはライブチャートで確認できます。
QUMS株を買う方法は？
Quantumsphere Acquisition Corpの株は現在9.9500で購入可能です。注文は通常9.9500または9.9530付近で行われ、7や0.00%が市場の動きを示します。QUMSの最新情報はライブチャートで確認できます。
QUMS株に投資する方法は？
Quantumsphere Acquisition Corpへの投資では、年間の値幅9.9300 - 9.9900と現在の9.9500を考慮します。注文は多くの場合9.9500や9.9530で行われる前に、0.00%や-0.40%と比較されます。QUMSの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Quantumsphere Acquisition Corpの株の最高値は？
Quantumsphere Acquisition Corpの過去1年の最高値は9.9900でした。9.9300 - 9.9900内で株価は大きく変動し、9.9450と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Quantumsphere Acquisition Corpのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Quantumsphere Acquisition Corpの株の最低値は？
Quantumsphere Acquisition Corp(QUMS)の年間最安値は9.9300でした。現在の9.9500や9.9300 - 9.9900と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。QUMSの動きはライブチャートで確認できます。
QUMSの株式分割はいつ行われましたか？
Quantumsphere Acquisition Corpは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、9.9450、-0.40%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 9.9450
- 始値
- 9.9500
- 買値
- 9.9500
- 買値
- 9.9530
- 安値
- 9.9500
- 高値
- 9.9500
- 出来高
- 7
- 1日の変化
- 0.05%
- 1ヶ月の変化
- 0.00%
- 6ヶ月の変化
- -0.40%
- 1年の変化
- -0.40%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 3.334 M
- 前
- 1.792 M
- 実際
-
- 期待
- -0.205 M
- 前
- -0.271 M
- 実際
-
- 期待
- 前
- 4.033%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前