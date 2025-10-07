- Panoramica
QUMS: Quantumsphere Acquisition Corp
Il tasso di cambio QUMS ha avuto una variazione del 0.05% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 9.9500 e ad un massimo di 9.9500.
Segui le dinamiche di Quantumsphere Acquisition Corp. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni QUMS oggi?
Oggi le azioni Quantumsphere Acquisition Corp sono prezzate a 9.9500. Viene scambiato all'interno di 9.9500 - 9.9500, la chiusura di ieri è stata 9.9450 e il volume degli scambi ha raggiunto 1. Il grafico dei prezzi in tempo reale di QUMS mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Quantumsphere Acquisition Corp pagano dividendi?
Quantumsphere Acquisition Corp è attualmente valutato a 9.9500. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -0.40% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di QUMS.
Come acquistare azioni QUMS?
Puoi acquistare azioni Quantumsphere Acquisition Corp al prezzo attuale di 9.9500. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 9.9500 o 9.9530, mentre 1 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di QUMS sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni QUMS?
Investire in Quantumsphere Acquisition Corp implica considerare l'intervallo annuale 9.9300 - 9.9900 e il prezzo attuale 9.9500. Molti confrontano 0.00% e -0.40% prima di effettuare ordini su 9.9500 o 9.9530. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di QUMS con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Quantumsphere Acquisition Corp?
Il prezzo massimo di Quantumsphere Acquisition Corp nell'ultimo anno è stato 9.9900. All'interno di 9.9300 - 9.9900, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 9.9450 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Quantumsphere Acquisition Corp utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Quantumsphere Acquisition Corp?
Il prezzo più basso di Quantumsphere Acquisition Corp (QUMS) nel corso dell'anno è stato 9.9300. Confrontandolo con gli attuali 9.9500 e 9.9300 - 9.9900 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda QUMS muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di QUMS?
Quantumsphere Acquisition Corp ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 9.9450 e -0.40%.
- Chiusura Precedente
- 9.9450
- Apertura
- 9.9500
- Bid
- 9.9500
- Ask
- 9.9530
- Minimo
- 9.9500
- Massimo
- 9.9500
- Volume
- 1
- Variazione giornaliera
- 0.05%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- -0.40%
- Variazione Annuale
- -0.40%
- Agire
-
- Fcst
- $33.988 B
- Prev
- $-78.311 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- $280.464 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- $358.775 B
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- Agire
-
- Fcst
- Prev
- 3.485%
- Agire
-
- Fcst
- $11.24 B
- Prev
- $16.01 B