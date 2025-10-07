- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
QUMS: Quantumsphere Acquisition Corp
A taxa do QUMS para hoje mudou para 0.05%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 9.9500 e o mais alto foi 9.9500.
Veja a dinâmica do par de moedas Quantumsphere Acquisition Corp. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Perguntas frequentes
Qual é o preço das ações de QUMS hoje?
Hoje Quantumsphere Acquisition Corp (QUMS) está avaliado em 9.9500. O instrumento é negociado dentro de 9.9500 - 9.9500, o fechamento de ontem foi 9.9450, e o volume de negociação atingiu 7. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de QUMS em tempo real.
As ações de Quantumsphere Acquisition Corp pagam dividendos?
Atualmente Quantumsphere Acquisition Corp está avaliado em 9.9500. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -0.40% e USD. Monitore os movimentos de QUMS no gráfico em tempo real.
Como comprar ações de QUMS?
Você pode comprar ações de Quantumsphere Acquisition Corp (QUMS) pelo preço atual 9.9500. Ordens geralmente são executadas perto de 9.9500 ou 9.9530, enquanto 7 e 0.00% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de QUMS no gráfico em tempo real.
Como investir em ações de QUMS?
Investir em Quantumsphere Acquisition Corp envolve considerar a faixa anual 9.9300 - 9.9900 e o preço atual 9.9500. Muitos comparam 0.00% e -0.40% antes de enviar ordens em 9.9500 ou 9.9530. Estude as mudanças diárias de preço de QUMS no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais altos das ações Quantumsphere Acquisition Corp?
O maior preço de Quantumsphere Acquisition Corp (QUMS) no último ano foi 9.9900. As ações oscilaram bastante dentro de 9.9300 - 9.9900, e a comparação com 9.9450 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Quantumsphere Acquisition Corp no gráfico em tempo real.
Quais são os preços mais baixos das ações Quantumsphere Acquisition Corp?
O menor preço de Quantumsphere Acquisition Corp (QUMS) no ano foi 9.9300. A comparação com o preço atual 9.9500 e 9.9300 - 9.9900 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de QUMS em detalhes no gráfico em tempo real.
Quando ocorreu o desdobramento das ações de QUMS?
No passado Quantumsphere Acquisition Corp passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 9.9450 e -0.40% após os eventos corporativos.
- Fechamento anterior
- 9.9450
- Open
- 9.9500
- Bid
- 9.9500
- Ask
- 9.9530
- Low
- 9.9500
- High
- 9.9500
- Volume
- 7
- Mudança diária
- 0.05%
- Mudança mensal
- 0.00%
- Mudança de 6 meses
- -0.40%
- Mudança anual
- -0.40%
- Atu.
-
- Projeç.
- $33.988 bilh
- Prév.
- $-78.311 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- $280.464 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- $358.775 bilh
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- Atu.
- 3.576%
- Projeç.
- Prév.
- 3.485%
- Atu.
- $0.36 bilh
- Projeç.
- $11.24 bilh
- Prév.
- $18.05 bilh