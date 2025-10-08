- Übersicht
QUMS: Quantumsphere Acquisition Corp
Der Wechselkurs von QUMS hat sich für heute um 0.05% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 9.9500 bis zu einem Hoch von 9.9500 gehandelt.
Verfolgen Sie die Quantumsphere Acquisition Corp-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von QUMS heute?
Die Aktie von Quantumsphere Acquisition Corp (QUMS) notiert heute bei 9.9500. Sie wird innerhalb einer Spanne von 9.9500 - 9.9500 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 9.9450 und das Handelsvolumen erreichte 7. Das Live-Chart von QUMS zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie QUMS Dividenden?
Quantumsphere Acquisition Corp wird derzeit mit 9.9500 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -0.40% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von QUMS zu verfolgen.
Wie kaufe ich QUMS-Aktien?
Sie können Aktien von Quantumsphere Acquisition Corp (QUMS) zum aktuellen Kurs von 9.9500 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 9.9500 oder 9.9530 platziert, während 7 und 0.00% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von QUMS auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in QUMS-Aktien?
Bei einer Investition in Quantumsphere Acquisition Corp müssen die jährliche Spanne 9.9300 - 9.9900 und der aktuelle Kurs 9.9500 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.00% und -0.40%, bevor sie Orders zu 9.9500 oder 9.9530 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von QUMS.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Quantumsphere Acquisition Corp?
Der höchste Kurs von Quantumsphere Acquisition Corp (QUMS) im vergangenen Jahr lag bei 9.9900. Innerhalb von 9.9300 - 9.9900 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 9.9450 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Quantumsphere Acquisition Corp mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Quantumsphere Acquisition Corp?
Der niedrigste Kurs von Quantumsphere Acquisition Corp (QUMS) im Laufe des Jahres betrug 9.9300. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 9.9500 und der Spanne 9.9300 - 9.9900 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von QUMS live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von QUMS statt?
Quantumsphere Acquisition Corp hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 9.9450 und -0.40% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 9.9450
- Eröffnung
- 9.9500
- Bid
- 9.9500
- Ask
- 9.9530
- Tief
- 9.9500
- Hoch
- 9.9500
- Volumen
- 7
- Tagesänderung
- 0.05%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- -0.40%
- Jahresänderung
- -0.40%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 3.334 M
- Vorh
- 1.792 M
- Akt
-
- Erw
- -0.205 M
- Vorh
- -0.271 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 4.033%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh