- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
QUMS: Quantumsphere Acquisition Corp
Le taux de change de QUMS a changé de 0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 9.9500 et à un maximum de 9.9500.
Suivez la dynamique Quantumsphere Acquisition Corp. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action QUMS aujourd'hui ?
L'action Quantumsphere Acquisition Corp est cotée à 9.9500 aujourd'hui. Elle se négocie dans 9.9500 - 9.9500, a clôturé hier à 9.9450 et son volume d'échange a atteint 1. Le graphique en temps réel du cours de QUMS présente ces mises à jour.
L'action Quantumsphere Acquisition Corp verse-t-elle des dividendes ?
Quantumsphere Acquisition Corp est actuellement valorisé à 9.9500. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -0.40% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de QUMS.
Comment acheter des actions QUMS ?
Vous pouvez acheter des actions Quantumsphere Acquisition Corp au cours actuel de 9.9500. Les ordres sont généralement placés à proximité de 9.9500 ou de 9.9530, le 1 et le 0.00% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de QUMS sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action QUMS ?
Investir dans Quantumsphere Acquisition Corp implique de prendre en compte la fourchette annuelle 9.9300 - 9.9900 et le prix actuel 9.9500. Beaucoup comparent 0.00% et -0.40% avant de passer des ordres à 9.9500 ou 9.9530. Consultez le graphique du cours de QUMS en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Quantumsphere Acquisition Corp ?
Le cours le plus élevé de Quantumsphere Acquisition Corp l'année dernière était 9.9900. Au cours de 9.9300 - 9.9900, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 9.9450 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Quantumsphere Acquisition Corp sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Quantumsphere Acquisition Corp ?
Le cours le plus bas de Quantumsphere Acquisition Corp (QUMS) sur l'année a été 9.9300. Sa comparaison avec 9.9500 et 9.9300 - 9.9900 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de QUMS sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action QUMS a-t-elle été divisée ?
Quantumsphere Acquisition Corp a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 9.9450 et -0.40% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 9.9450
- Ouverture
- 9.9500
- Bid
- 9.9500
- Ask
- 9.9530
- Plus Bas
- 9.9500
- Plus Haut
- 9.9500
- Volume
- 1
- Changement quotidien
- 0.05%
- Changement Mensuel
- 0.00%
- Changement à 6 Mois
- -0.40%
- Changement Annuel
- -0.40%
- Act
-
- Fcst
- $33.988 B
- Prev
- $-78.311 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- $280.464 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- $358.775 B
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
-
- Fcst
- Prev
- Act
- 3.576%
- Fcst
- Prev
- 3.485%
- Act
-
- Fcst
- $11.24 B
- Prev
- $16.01 B