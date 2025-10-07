КотировкиРазделы
QUMS: Quantumsphere Acquisition Corp

9.9500 USD 0.0050 (0.05%)
Сектор: Другие символы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс QUMS за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.9500, а максимальная — 9.9500.

Следите за динамикой Quantumsphere Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций QUMS сегодня?

Quantumsphere Acquisition Corp (QUMS) сегодня оценивается на уровне 9.9500. Инструмент торгуется в пределах 9.9500 - 9.9500, вчерашнее закрытие составило 9.9450, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QUMS в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Quantumsphere Acquisition Corp?

Quantumsphere Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 9.9500. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.40% и USD. Отслеживайте движения QUMS на графике в реальном времени.

Как купить акции QUMS?

Вы можете купить акции Quantumsphere Acquisition Corp (QUMS) по текущей цене 9.9500. Ордера обычно размещаются около 9.9500 или 9.9530, тогда как 7 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QUMS на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции QUMS?

Инвестирование в Quantumsphere Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 9.9300 - 9.9900 и текущей цены 9.9500. Многие сравнивают 0.00% и -0.40% перед размещением ордеров на 9.9500 или 9.9530. Изучайте ежедневные изменения цены QUMS на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Quantumsphere Acquisition Corp?

Самая высокая цена Quantumsphere Acquisition Corp (QUMS) за последний год составила 9.9900. Акции заметно колебались в пределах 9.9300 - 9.9900, сравнение с 9.9450 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Quantumsphere Acquisition Corp на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Quantumsphere Acquisition Corp?

Самая низкая цена Quantumsphere Acquisition Corp (QUMS) за год составила 9.9300. Сравнение с текущими 9.9500 и 9.9300 - 9.9900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QUMS во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций QUMS?

В прошлом Quantumsphere Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.9450 и -0.40% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
9.9500 9.9500
Годовой диапазон
9.9300 9.9900
Предыдущее закрытие
9.9450
Open
9.9500
Bid
9.9500
Ask
9.9530
Low
9.9500
High
9.9500
Объем
7
Дневное изменение
0.05%
Месячное изменение
0.00%
6-месячное изменение
-0.40%
Годовое изменение
-0.40%
