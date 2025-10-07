- Обзор рынка
QUMS: Quantumsphere Acquisition Corp
Курс QUMS за сегодня изменился на 0.05%. При этом минимальная цена на торгах достигала 9.9500, а максимальная — 9.9500.
Следите за динамикой Quantumsphere Acquisition Corp. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций QUMS сегодня?
Quantumsphere Acquisition Corp (QUMS) сегодня оценивается на уровне 9.9500. Инструмент торгуется в пределах 9.9500 - 9.9500, вчерашнее закрытие составило 9.9450, а торговый объем достиг 7. Всю динамику можно отследить на ценовом графике QUMS в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Quantumsphere Acquisition Corp?
Quantumsphere Acquisition Corp в настоящее время оценивается в 9.9500. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -0.40% и USD. Отслеживайте движения QUMS на графике в реальном времени.
Как купить акции QUMS?
Вы можете купить акции Quantumsphere Acquisition Corp (QUMS) по текущей цене 9.9500. Ордера обычно размещаются около 9.9500 или 9.9530, тогда как 7 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения QUMS на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции QUMS?
Инвестирование в Quantumsphere Acquisition Corp предполагает учет годового диапазона 9.9300 - 9.9900 и текущей цены 9.9500. Многие сравнивают 0.00% и -0.40% перед размещением ордеров на 9.9500 или 9.9530. Изучайте ежедневные изменения цены QUMS на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Quantumsphere Acquisition Corp?
Самая высокая цена Quantumsphere Acquisition Corp (QUMS) за последний год составила 9.9900. Акции заметно колебались в пределах 9.9300 - 9.9900, сравнение с 9.9450 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Quantumsphere Acquisition Corp на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Quantumsphere Acquisition Corp?
Самая низкая цена Quantumsphere Acquisition Corp (QUMS) за год составила 9.9300. Сравнение с текущими 9.9500 и 9.9300 - 9.9900 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения QUMS во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций QUMS?
В прошлом Quantumsphere Acquisition Corp проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 9.9450 и -0.40% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 9.9450
- Open
- 9.9500
- Bid
- 9.9500
- Ask
- 9.9530
- Low
- 9.9500
- High
- 9.9500
- Объем
- 7
- Дневное изменение
- 0.05%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- -0.40%
- Годовое изменение
- -0.40%
- Акт.
-
- Прог.
- $33.988 млрд
- Пред.
- $-78.311 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $280.464 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- $358.775 млрд
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
- 3.576%
- Прог.
- Пред.
- 3.485%
- Акт.
- $0.36 млрд
- Прог.
- $11.24 млрд
- Пред.
- $18.05 млрд