Dövizler / QNST
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
QNST: QuinStreet Inc
16.69 USD 0.34 (2.00%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
QNST fiyatı bugün -2.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 16.56 ve Yüksek fiyatı olarak 17.11 aralığında işlem gördü.
QuinStreet Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QNST haberleri
- QuinStreet to resume share repurchase program
- QuinStreet, Inc. (QNST) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- QuinStreet (QNST) Q4 Revenue Jumps 32%
- QuinStreet (QNST) Q4 Earnings Lag Estimates
- QuinStreet earnings missed by $0.18, revenue topped estimates
- Asure Software Inc (ASUR) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- QuinStreet Stock: Time To Hold, Opportunity At Sight (NASDAQ:QNST)
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That May Crash In Q2 - HUYA (NYSE:HUYA), Emerald Holding (NYSE:EEX)
- QuinStreet, Inc. (QNST) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
16.56 17.11
Yıllık aralık
14.39 26.27
- Önceki kapanış
- 17.03
- Açılış
- 17.11
- Satış
- 16.69
- Alış
- 16.99
- Düşük
- 16.56
- Yüksek
- 17.11
- Hacim
- 989
- Günlük değişim
- -2.00%
- Aylık değişim
- 8.10%
- 6 aylık değişim
- -3.25%
- Yıllık değişim
- -12.16%
21 Eylül, Pazar