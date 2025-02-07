Valute / QNST
QNST: QuinStreet Inc
16.69 USD 0.34 (2.00%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio QNST ha avuto una variazione del -2.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.56 e ad un massimo di 17.11.
Segui le dinamiche di QuinStreet Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QNST News
- QuinStreet to resume share repurchase program
- QuinStreet, Inc. (QNST) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- QuinStreet (QNST) Q4 Revenue Jumps 32%
- QuinStreet (QNST) Q4 Earnings Lag Estimates
- QuinStreet earnings missed by $0.18, revenue topped estimates
- Asure Software Inc (ASUR) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- QuinStreet Stock: Time To Hold, Opportunity At Sight (NASDAQ:QNST)
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That May Crash In Q2 - HUYA (NYSE:HUYA), Emerald Holding (NYSE:EEX)
- QuinStreet, Inc. (QNST) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Intervallo Giornaliero
16.56 17.11
Intervallo Annuale
14.39 26.27
- Chiusura Precedente
- 17.03
- Apertura
- 17.11
- Bid
- 16.69
- Ask
- 16.99
- Minimo
- 16.56
- Massimo
- 17.11
- Volume
- 989
- Variazione giornaliera
- -2.00%
- Variazione Mensile
- 8.10%
- Variazione Semestrale
- -3.25%
- Variazione Annuale
- -12.16%
20 settembre, sabato