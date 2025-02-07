QuotazioniSezioni
Valute / QNST
Tornare a Azioni

QNST: QuinStreet Inc

16.69 USD 0.34 (2.00%)
Settore: Servizi di Comunicazione Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio QNST ha avuto una variazione del -2.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 16.56 e ad un massimo di 17.11.

Segui le dinamiche di QuinStreet Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QNST News

Intervallo Giornaliero
16.56 17.11
Intervallo Annuale
14.39 26.27
Chiusura Precedente
17.03
Apertura
17.11
Bid
16.69
Ask
16.99
Minimo
16.56
Massimo
17.11
Volume
989
Variazione giornaliera
-2.00%
Variazione Mensile
8.10%
Variazione Semestrale
-3.25%
Variazione Annuale
-12.16%
20 settembre, sabato