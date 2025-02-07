Währungen / QNST
QNST: QuinStreet Inc
16.94 USD 0.09 (0.53%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von QNST hat sich für heute um -0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.84 bis zu einem Hoch von 17.11 gehandelt.
Verfolgen Sie die QuinStreet Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
QNST News
- QuinStreet to resume share repurchase program
- QuinStreet, Inc. (QNST) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- QuinStreet (QNST) Q4 Revenue Jumps 32%
- QuinStreet (QNST) Q4 Earnings Lag Estimates
- QuinStreet earnings missed by $0.18, revenue topped estimates
- Asure Software Inc (ASUR) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- QuinStreet Stock: Time To Hold, Opportunity At Sight (NASDAQ:QNST)
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That May Crash In Q2 - HUYA (NYSE:HUYA), Emerald Holding (NYSE:EEX)
- QuinStreet, Inc. (QNST) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
16.84 17.11
Jahresspanne
14.39 26.27
- Vorheriger Schlusskurs
- 17.03
- Eröffnung
- 17.11
- Bid
- 16.94
- Ask
- 17.24
- Tief
- 16.84
- Hoch
- 17.11
- Volumen
- 38
- Tagesänderung
- -0.53%
- Monatsänderung
- 9.72%
- 6-Monatsänderung
- -1.80%
- Jahresänderung
- -10.84%
