QNST: QuinStreet Inc

16.26 USD 0.08 (0.49%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс QNST за сегодня изменился на 0.49%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.97, а максимальная — 16.37.

Следите за динамикой QuinStreet Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
15.97 16.37
Годовой диапазон
14.39 26.27
Предыдущее закрытие
16.18
Open
16.24
Bid
16.26
Ask
16.56
Low
15.97
High
16.37
Объем
738
Дневное изменение
0.49%
Месячное изменение
5.31%
6-месячное изменение
-5.74%
Годовое изменение
-14.42%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.