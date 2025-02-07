Devises / QNST
QNST: QuinStreet Inc
16.69 USD 0.34 (2.00%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de QNST a changé de -2.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 16.56 et à un maximum de 17.11.
Suivez la dynamique QuinStreet Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
QNST Nouvelles
- QuinStreet to resume share repurchase program
- QuinStreet, Inc. (QNST) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- QuinStreet (QNST) Q4 Revenue Jumps 32%
- QuinStreet (QNST) Q4 Earnings Lag Estimates
- QuinStreet earnings missed by $0.18, revenue topped estimates
- Asure Software Inc (ASUR) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- QuinStreet Stock: Time To Hold, Opportunity At Sight (NASDAQ:QNST)
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That May Crash In Q2 - HUYA (NYSE:HUYA), Emerald Holding (NYSE:EEX)
- QuinStreet, Inc. (QNST) Q2 2025 Earnings Call Transcript
Range quotidien
16.56 17.11
Range Annuel
14.39 26.27
- Clôture Précédente
- 17.03
- Ouverture
- 17.11
- Bid
- 16.69
- Ask
- 16.99
- Plus Bas
- 16.56
- Plus Haut
- 17.11
- Volume
- 989
- Changement quotidien
- -2.00%
- Changement Mensuel
- 8.10%
- Changement à 6 Mois
- -3.25%
- Changement Annuel
- -12.16%
