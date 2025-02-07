시세섹션
통화 / QNST
주식로 돌아가기

QNST: QuinStreet Inc

16.69 USD 0.34 (2.00%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

QNST 환율이 오늘 -2.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.56이고 고가는 17.11이었습니다.

QuinStreet Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

전체 화면 채팅
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

QNST News

일일 변동 비율
16.56 17.11
년간 변동
14.39 26.27
이전 종가
17.03
시가
17.11
Bid
16.69
Ask
16.99
저가
16.56
고가
17.11
볼륨
989
일일 변동
-2.00%
월 변동
8.10%
6개월 변동
-3.25%
년간 변동율
-12.16%
20 9월, 토요일