통화 / QNST
QNST: QuinStreet Inc
16.69 USD 0.34 (2.00%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
QNST 환율이 오늘 -2.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 16.56이고 고가는 17.11이었습니다.
QuinStreet Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
QNST News
- QuinStreet to resume share repurchase program
- QuinStreet, Inc. (QNST) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- QuinStreet (QNST) Q4 Revenue Jumps 32%
- QuinStreet (QNST) Q4 Earnings Lag Estimates
- QuinStreet earnings missed by $0.18, revenue topped estimates
- Asure Software Inc (ASUR) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- QuinStreet Stock: Time To Hold, Opportunity At Sight (NASDAQ:QNST)
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That May Crash In Q2 - HUYA (NYSE:HUYA), Emerald Holding (NYSE:EEX)
- QuinStreet, Inc. (QNST) Q2 2025 Earnings Call Transcript
일일 변동 비율
16.56 17.11
년간 변동
14.39 26.27
- 이전 종가
- 17.03
- 시가
- 17.11
- Bid
- 16.69
- Ask
- 16.99
- 저가
- 16.56
- 고가
- 17.11
- 볼륨
- 989
- 일일 변동
- -2.00%
- 월 변동
- 8.10%
- 6개월 변동
- -3.25%
- 년간 변동율
- -12.16%
20 9월, 토요일