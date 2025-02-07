通貨 / QNST
QNST: QuinStreet Inc
17.03 USD 0.61 (3.71%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
QNSTの今日の為替レートは、3.71%変化しました。日中、通貨は1あたり16.47の安値と17.06の高値で取引されました。
QuinStreet Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
QNST News
- QuinStreet to resume share repurchase program
- QuinStreet, Inc. (QNST) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- QuinStreet (QNST) Q4 Revenue Jumps 32%
- QuinStreet (QNST) Q4 Earnings Lag Estimates
- QuinStreet earnings missed by $0.18, revenue topped estimates
- Asure Software Inc (ASUR) Q2 Earnings and Revenues Miss Estimates
- QuinStreet Stock: Time To Hold, Opportunity At Sight (NASDAQ:QNST)
- Top 3 Tech And Telecom Stocks That May Crash In Q2 - HUYA (NYSE:HUYA), Emerald Holding (NYSE:EEX)
- QuinStreet, Inc. (QNST) Q2 2025 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
16.47 17.06
1年のレンジ
14.39 26.27
- 以前の終値
- 16.42
- 始値
- 16.53
- 買値
- 17.03
- 買値
- 17.33
- 安値
- 16.47
- 高値
- 17.06
- 出来高
- 907
- 1日の変化
- 3.71%
- 1ヶ月の変化
- 10.30%
- 6ヶ月の変化
- -1.28%
- 1年の変化
- -10.37%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K