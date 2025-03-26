- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
PZA: Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo
PZA fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.21 ve Yüksek fiyatı olarak 23.26 aralığında işlem gördü.
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PZA haberleri
- 5 ETF Areas That Held Steady In Friday's Bloodbath
- Municipal Bonds Should Continue To Rise In Q4
- Thoughts From The Municipal Bond Desk
- Q3 '25 Credit Commentary - Anticipated Challenges Are Now With Us, Highlighted By Shutdown
- The Muni Summer Rebound
- The Rise Of Separately Managed Accounts - Focus On Munis, September 2025
- The Muni Opportunity
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Summer Discounts: Municipals Are A Bargain
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- 2025 Cumberland Advisors Fixed Income Markets Mid-Year Outlook
- A Quarter Without Much Change But Plenty Of Volatility
- Municipal Midyear Outlook: Hold Fast, Stay Agile
- Top Reasons To Consider Municipal Bonds
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: June 2025
- How Active Muni Investors Stay Ahead Of The Curve
- Moody’s Downgrade Of The U.S. To Aa1 And The Ripple Effect On Bond Ratings
- Columbia Threadneedle Fixed-Income Monitor: April 2025
- Bonds First Quarter – A Tale Of Two Markets And Tariffs
- Q1 2025 Credit Commentary Trump 2.0 Effect On Munis And Other Challenges
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Municipal Bond Tax Exemption
- Bond Bites: Ideas And Insights In Under 3 Minutes
- Muni Market’s Moment Of Truth: Tax-Exemption In Question
Sıkça sorulan sorular
PZA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?
Bugün Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo hisse senedi 23.24 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 23.21 - 23.26 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 23.24 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 212 değerine ulaştı. PZA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo hisse senedi temettü ödüyor mu?
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo hisse senedi şu anda 23.24 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -2.35% ve USD değerlerini izler. PZA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.
PZA hisse senedi nasıl alınır?
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo hisselerini şu anki 23.24 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 23.24 ve Ask 23.54 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 212 ve günlük değişim oranı 0.09% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte PZA fiyat hareketlerini takip edin.
PZA hisse senedine nasıl yatırım yapılır?
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 21.49 - 24.30 ve mevcut fiyatı 23.24 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 23.24 veya Ask 23.54 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.56% ve 6 aylık değişim oranı 2.11% değerlerini karşılaştırır. PZA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF hisse senedi yıllık olarak 24.30 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 21.49 - 24.30). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 23.24 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo performansını takip edin.
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 21.49 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 23.24 ve hareket ettiği yıllık aralık 21.49 - 24.30 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki PZA fiyat hareketlerini izleyin.
PZA hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 23.24 ve yıllık değişim oranı -2.35% değerlerinde görülebilir.
- Önceki kapanış
- 23.24
- Açılış
- 23.22
- Satış
- 23.24
- Alış
- 23.54
- Düşük
- 23.21
- Yüksek
- 23.26
- Hacim
- 212
- Günlük değişim
- 0.00%
- Aylık değişim
- 0.56%
- 6 aylık değişim
- 2.11%
- Yıllık değişim
- -2.35%
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki
- Açıklanan
-
- Beklenti
- Önceki