PZA: Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo

23.24 USD 0.00 (0.00%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

PZA fiyatı bugün 0.00% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 23.21 ve Yüksek fiyatı olarak 23.26 aralığında işlem gördü.

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Sıkça sorulan sorular

PZA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor?

Bugün Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo hisse senedi 23.24 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 23.21 - 23.26 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 23.24 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 212 değerine ulaştı. PZA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo hisse senedi temettü ödüyor mu?

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo hisse senedi şu anda 23.24 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -2.35% ve USD değerlerini izler. PZA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

PZA hisse senedi nasıl alınır?

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo hisselerini şu anki 23.24 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 23.24 ve Ask 23.54 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 212 ve günlük değişim oranı 0.09% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte PZA fiyat hareketlerini takip edin.

PZA hisse senedine nasıl yatırım yapılır?

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 21.49 - 24.30 ve mevcut fiyatı 23.24 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 23.24 veya Ask 23.54 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.56% ve 6 aylık değişim oranı 2.11% değerlerini karşılaştırır. PZA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu?

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF hisse senedi yıllık olarak 24.30 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 21.49 - 24.30). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 23.24 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo performansını takip edin.

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü?

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 21.49 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 23.24 ve hareket ettiği yıllık aralık 21.49 - 24.30 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki PZA fiyat hareketlerini izleyin.

PZA hisse senedi bölünmesi ne zaman gerçekleşti?

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo geçmişte hisse senedi bölünmelerinden geçmiştir. Bu değişiklikler, şirket eylemlerinden sonra, açılış fiyatı , önceki kapanış fiyatı 23.24 ve yıllık değişim oranı -2.35% değerlerinde görülebilir.

Günlük aralık
23.21 23.26
Yıllık aralık
21.49 24.30
Önceki kapanış
23.24
Açılış
23.22
Satış
23.24
Alış
23.54
Düşük
23.21
Yüksek
23.26
Hacim
212
Günlük değişim
0.00%
Aylık değişim
0.56%
6 aylık değişim
2.11%
Yıllık değişim
-2.35%
