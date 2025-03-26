PZA hisse senedi bugün hangi fiyattan işlem görüyor? Bugün Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo hisse senedi 23.24 seviyesinden fiyatlanıyor. Gün içerisinde 23.21 - 23.26 aralığında hareket etti. Dünkü kapanış fiyatı 23.24 seviyesindeydi. Günlük işlem hacmi 212 değerine ulaştı. PZA canlı fiyat grafiği bu değerleri gösterir.

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo hisse senedi temettü ödüyor mu? Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo hisse senedi şu anda 23.24 değerinde. Temettü politikası şirkete bağlıdır. Yatırımcılar yıllık değişim oranı -2.35% ve USD değerlerini izler. PZA hareketlerini takip etmek için canlı grafiği görüntüleyin.

PZA hisse senedi nasıl alınır? Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo hisselerini şu anki 23.24 fiyatından alabilirsiniz. Emirler genellikle Bid 23.24 ve Ask 23.54 fiyatları civarına yerleştirilirken, günlük işlem hacmi 212 ve günlük değişim oranı 0.09% piyasa aktivitesini yansıtır. Canlı grafikte PZA fiyat hareketlerini takip edin.

PZA hisse senedine nasıl yatırım yapılır? Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo hisse senedine yatırım yapmak, hareket ettiği yıllık aralığı 21.49 - 24.30 ve mevcut fiyatı 23.24 analiz etmek anlamına gelir. Yatırımcılar Bid 23.24 veya Ask 23.54 fiyatından emir vermeden önce aylık değişim oranı 0.56% ve 6 aylık değişim oranı 2.11% değerlerini karşılaştırır. PZA fiyat hareketlerini canlı grafikte keşfedin.

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en yüksek ne kadar oldu? Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF hisse senedi yıllık olarak 24.30 zirvesine ulaştı (hareket ettiği yıllık aralık: 21.49 - 24.30). Bu seviyeyi önceki kapanış fiyatı 23.24 ile karşılaştırmak direnç seviyelerini tespit etmeye yardımcı olabilir. Canlı grafiği kullanarak Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo performansını takip edin.

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF hisse senedi geçen yıl içinde en düşük hangi fiyatı gördü? Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) hisse senedi yıllık olarak en düşük 21.49 fiyatını gördü. Bu seviyeyi mevcut fiyat 23.24 ve hareket ettiği yıllık aralık 21.49 - 24.30 ile karşılaştırmak potansiyel uzun vadeli giriş noktalarını gösterebilir. Daha fazla ayrıntı için canlı grafikteki PZA fiyat hareketlerini izleyin.