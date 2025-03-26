CotaçõesSeções
PZA: Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo

23.24 USD 0.00 (0.00%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar

A taxa do PZA para hoje mudou para 0.00%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 23.21 e o mais alto foi 23.26.

Veja a dinâmica do par de moedas Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.

PZA Notícias

Perguntas frequentes

Qual é o preço das ações de PZA hoje?

Hoje Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo (PZA) está avaliado em 23.24. O instrumento é negociado dentro de 23.21 - 23.26, o fechamento de ontem foi 23.24, e o volume de negociação atingiu 212. Toda a dinâmica pode ser acompanhada no gráfico de preços de PZA em tempo real.

As ações de Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo pagam dividendos?

Atualmente Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo está avaliado em 23.24. A política de dividendos depende da empresa, enquanto investidores também acompanham -2.35% e USD. Monitore os movimentos de PZA no gráfico em tempo real.

Como comprar ações de PZA?

Você pode comprar ações de Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo (PZA) pelo preço atual 23.24. Ordens geralmente são executadas perto de 23.24 ou 23.54, enquanto 212 e 0.09% mostram a atividade do mercado. Monitore as mudanças de PZA no gráfico em tempo real.

Como investir em ações de PZA?

Investir em Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo envolve considerar a faixa anual 21.49 - 24.30 e o preço atual 23.24. Muitos comparam 0.56% e 2.11% antes de enviar ordens em 23.24 ou 23.54. Estude as mudanças diárias de preço de PZA no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais altos das ações Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF?

O maior preço de Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) no último ano foi 24.30. As ações oscilaram bastante dentro de 21.49 - 24.30, e a comparação com 23.24 ajuda a identificar resistências. Monitore a dinâmica de Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo no gráfico em tempo real.

Quais são os preços mais baixos das ações Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF?

O menor preço de Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) no ano foi 21.49. A comparação com o preço atual 23.24 e 21.49 - 24.30 mostra possíveis pontos de entrada de longo prazo. Estude os movimentos de PZA em detalhes no gráfico em tempo real.

Quando ocorreu o desdobramento das ações de PZA?

No passado Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo passou por um desdobramento de ações. Essas mudanças aparecem em , 23.24 e -2.35% após os eventos corporativos.

Faixa diária
23.21 23.26
Faixa anual
21.49 24.30
Fechamento anterior
23.24
Open
23.22
Bid
23.24
Ask
23.54
Low
23.21
High
23.26
Volume
212
Mudança diária
0.00%
Mudança mensal
0.56%
Mudança de 6 meses
2.11%
Mudança anual
-2.35%
