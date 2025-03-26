시세섹션
통화 / PZA
PZA: Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo

23.24 USD 0.00 (0.00%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar

PZA 환율이 오늘 0.00%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 23.21이고 고가는 23.26이었습니다.

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.

자주 묻는 질문

오늘 PZA 주식의 가격은?

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo 주식은 당일 23.24에 가격이 책정되며 23.21 - 23.26 내에서 거래되고 어제의 종가는 23.24 였고 거래 볼륨은 212이었습니다. PZA의 라이브 가격 차트는 이러한 내용을 보여줍니다.

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo 주식이 배당금을 지불하는지 여부는?

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo은 현재 23.24로 가격이 매겨져 있습니다. 배당 정책은 회사에 따라 다릅니다. 투자자는 -2.35% 및 USD를 지켜 봅니다. PZA의 움직임을 추적하려면 차트 라이브를 확인해 보세요.

PZA 주식을 매수하는 방법은?

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo의 주식을 현재 23.24의 가격으로 구입할 수 있습니다. 주문은 일반적으로 또는 23.54 근처로 접수되며 212 및 0.09%는 시장의 활동을 보여줍니다. 오늘 라이브 차트에서 PZA의 업데이트를 확인해 보세요.

PZA 주식에 투자하는 방법은?

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo에 대한 투자시에는 연간 변동폭 21.49 - 24.30 및 현재 가격 23.24을 고려해야합니다. 많은 사람들이 또는 로 주문을 하기 전에 0.56% 및 2.11%를 비교합니다. PZA 가격 차트를 확인해 매일의 변동을 확인하세요.

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 주식 최고가는?

지난해 Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF의 최고가는 24.30였습니다. 21.49 - 24.30 내에서 주식은 현저하게 변동했으며 23.24와 비교하면 지지선을 확인하는데에 도움이됩니다. 라이브 차트를 사용하여 Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo의 움직임을 살펴보세요.

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF 최저가는?

연중 Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA)의 최저 가격은 21.49였습니다. 현재 23.24 및 21.49 - 24.30와 비교하여 잠재적인 장기 진입 지점을 확인합니다. PZA의 자세한 움직임은 차트 라이브에서 확인해 보세요.

PZA 주식의 분할은 언제였는지?

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo은 과거에 주식 분할을 거쳤습니다. 이러한 변경 사항은 기업의 조치 후 , 23.24 및 -2.35%에서 볼 수 있습니다.

일일 변동 비율
23.21 23.26
년간 변동
21.49 24.30
이전 종가
23.24
시가
23.22
Bid
23.24
Ask
23.54
저가
23.21
고가
23.26
볼륨
212
일일 변동
0.00%
월 변동
0.56%
6개월 변동
2.11%
년간 변동율
-2.35%
