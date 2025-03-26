- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
PZA: Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo
Курс PZA за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.21, а максимальная — 23.26.
Следите за динамикой Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости PZA
- 5 ETF Areas That Held Steady In Friday's Bloodbath
- Municipal Bonds Should Continue To Rise In Q4
- Thoughts From The Municipal Bond Desk
- Q3 '25 Credit Commentary - Anticipated Challenges Are Now With Us, Highlighted By Shutdown
- The Muni Summer Rebound
- The Rise Of Separately Managed Accounts - Focus On Munis, September 2025
- The Muni Opportunity
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Summer Discounts: Municipals Are A Bargain
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- 2025 Cumberland Advisors Fixed Income Markets Mid-Year Outlook
- A Quarter Without Much Change But Plenty Of Volatility
- Municipal Midyear Outlook: Hold Fast, Stay Agile
- Top Reasons To Consider Municipal Bonds
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: June 2025
- How Active Muni Investors Stay Ahead Of The Curve
- Moody’s Downgrade Of The U.S. To Aa1 And The Ripple Effect On Bond Ratings
- Columbia Threadneedle Fixed-Income Monitor: April 2025
- Bonds First Quarter – A Tale Of Two Markets And Tariffs
- Q1 2025 Credit Commentary Trump 2.0 Effect On Munis And Other Challenges
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Municipal Bond Tax Exemption
- Bond Bites: Ideas And Insights In Under 3 Minutes
- Muni Market’s Moment Of Truth: Tax-Exemption In Question
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций PZA сегодня?
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo (PZA) сегодня оценивается на уровне 23.24. Инструмент торгуется в пределах 23.21 - 23.26, вчерашнее закрытие составило 23.24, а торговый объем достиг 212. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PZA в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo?
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo в настоящее время оценивается в 23.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.35% и USD. Отслеживайте движения PZA на графике в реальном времени.
Как купить акции PZA?
Вы можете купить акции Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo (PZA) по текущей цене 23.24. Ордера обычно размещаются около 23.24 или 23.54, тогда как 212 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PZA на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции PZA?
Инвестирование в Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo предполагает учет годового диапазона 21.49 - 24.30 и текущей цены 23.24. Многие сравнивают 0.56% и 2.11% перед размещением ордеров на 23.24 или 23.54. Изучайте ежедневные изменения цены PZA на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF?
Самая высокая цена Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) за последний год составила 24.30. Акции заметно колебались в пределах 21.49 - 24.30, сравнение с 23.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF?
Самая низкая цена Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) за год составила 21.49. Сравнение с текущими 23.24 и 21.49 - 24.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PZA во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций PZA?
В прошлом Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.24 и -2.35% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 23.24
- Open
- 23.22
- Bid
- 23.24
- Ask
- 23.54
- Low
- 23.21
- High
- 23.26
- Объем
- 212
- Дневное изменение
- 0.00%
- Месячное изменение
- 0.56%
- 6-месячное изменение
- 2.11%
- Годовое изменение
- -2.35%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.