PZA: Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo

23.24 USD 0.00 (0.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс PZA за сегодня изменился на 0.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 23.21, а максимальная — 23.26.

Часто задаваемые вопросы

Какова цена акций PZA сегодня?

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo (PZA) сегодня оценивается на уровне 23.24. Инструмент торгуется в пределах 23.21 - 23.26, вчерашнее закрытие составило 23.24, а торговый объем достиг 212. Всю динамику можно отследить на ценовом графике PZA в реальном времени.

Выплачиваются ли дивиденды по акциям Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo?

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo в настоящее время оценивается в 23.24. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают -2.35% и USD. Отслеживайте движения PZA на графике в реальном времени.

Как купить акции PZA?

Вы можете купить акции Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo (PZA) по текущей цене 23.24. Ордера обычно размещаются около 23.24 или 23.54, тогда как 212 и 0.09% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения PZA на графике в реальном времени.

Как инвестировать в акции PZA?

Инвестирование в Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo предполагает учет годового диапазона 21.49 - 24.30 и текущей цены 23.24. Многие сравнивают 0.56% и 2.11% перед размещением ордеров на 23.24 или 23.54. Изучайте ежедневные изменения цены PZA на графике в реальном времени.

Каковы самые высокие цены на акции Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF?

Самая высокая цена Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) за последний год составила 24.30. Акции заметно колебались в пределах 21.49 - 24.30, сравнение с 23.24 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo на графике в реальном времени.

Каковы самые низкие цены на акции Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF?

Самая низкая цена Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) за год составила 21.49. Сравнение с текущими 23.24 и 21.49 - 24.30 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения PZA во всех подробностях на графике в реальном времени.

Когда произошло дробление акций PZA?

В прошлом Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 23.24 и -2.35% после корпоративных действий.

Дневной диапазон
23.21 23.26
Годовой диапазон
21.49 24.30
Предыдущее закрытие
23.24
Open
23.22
Bid
23.24
Ask
23.54
Low
23.21
High
23.26
Объем
212
Дневное изменение
0.00%
Месячное изменение
0.56%
6-месячное изменение
2.11%
Годовое изменение
-2.35%
