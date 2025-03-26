QuotazioniSezioni
PZA: Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo

23.24 USD 0.00 (0.00%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio PZA ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.21 e ad un massimo di 23.26.

Segui le dinamiche di Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Domande Frequenti

Qual è il prezzo delle azioni PZA oggi?

Oggi le azioni Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo sono prezzate a 23.24. Viene scambiato all'interno di 23.21 - 23.26, la chiusura di ieri è stata 23.24 e il volume degli scambi ha raggiunto 212. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PZA mostra questi aggiornamenti.

Le azioni Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo pagano dividendi?

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo è attualmente valutato a 23.24. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.35% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PZA.

Come acquistare azioni PZA?

Puoi acquistare azioni Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo al prezzo attuale di 23.24. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.24 o 23.54, mentre 212 e 0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PZA sul grafico in tempo reale.

Come investire in azioni PZA?

Investire in Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo implica considerare l'intervallo annuale 21.49 - 24.30 e il prezzo attuale 23.24. Molti confrontano 0.56% e 2.11% prima di effettuare ordini su 23.24 o 23.54. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PZA con le variazioni giornaliere.

Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF?

Il prezzo massimo di Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF nell'ultimo anno è stato 24.30. All'interno di 21.49 - 24.30, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.24 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo utilizzando il grafico in tempo reale.

Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF?

Il prezzo più basso di Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) nel corso dell'anno è stato 21.49. Confrontandolo con gli attuali 23.24 e 21.49 - 24.30 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PZA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.

Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PZA?

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.24 e -2.35%.

Intervallo Giornaliero
23.21 23.26
Intervallo Annuale
21.49 24.30
Chiusura Precedente
23.24
Apertura
23.22
Bid
23.24
Ask
23.54
Minimo
23.21
Massimo
23.26
Volume
212
Variazione giornaliera
0.00%
Variazione Mensile
0.56%
Variazione Semestrale
2.11%
Variazione Annuale
-2.35%
