PZA: Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo
Il tasso di cambio PZA ha avuto una variazione del 0.00% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 23.21 e ad un massimo di 23.26.
Segui le dinamiche di Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
PZA News
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni PZA oggi?
Oggi le azioni Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo sono prezzate a 23.24. Viene scambiato all'interno di 23.21 - 23.26, la chiusura di ieri è stata 23.24 e il volume degli scambi ha raggiunto 212. Il grafico dei prezzi in tempo reale di PZA mostra questi aggiornamenti.
Le azioni Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo pagano dividendi?
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo è attualmente valutato a 23.24. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche -2.35% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di PZA.
Come acquistare azioni PZA?
Puoi acquistare azioni Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo al prezzo attuale di 23.24. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 23.24 o 23.54, mentre 212 e 0.09% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di PZA sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni PZA?
Investire in Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo implica considerare l'intervallo annuale 21.49 - 24.30 e il prezzo attuale 23.24. Molti confrontano 0.56% e 2.11% prima di effettuare ordini su 23.24 o 23.54. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di PZA con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF?
Il prezzo massimo di Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF nell'ultimo anno è stato 24.30. All'interno di 21.49 - 24.30, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 23.24 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF?
Il prezzo più basso di Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) nel corso dell'anno è stato 21.49. Confrontandolo con gli attuali 23.24 e 21.49 - 24.30 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda PZA muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di PZA?
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 23.24 e -2.35%.
- Chiusura Precedente
- 23.24
- Apertura
- 23.22
- Bid
- 23.24
- Ask
- 23.54
- Minimo
- 23.21
- Massimo
- 23.26
- Volume
- 212
- Variazione giornaliera
- 0.00%
- Variazione Mensile
- 0.56%
- Variazione Semestrale
- 2.11%
- Variazione Annuale
- -2.35%
