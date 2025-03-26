CotationsSections
Devises / PZA
PZA: Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo

23.24 USD 0.00 (0.00%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de PZA a changé de 0.00% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 23.21 et à un maximum de 23.26.

Suivez la dynamique Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PZA Nouvelles

Foire Aux Questions

Quel est le prix de l'action PZA aujourd'hui ?

L'action Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo est cotée à 23.24 aujourd'hui. Elle se négocie dans 23.21 - 23.26, a clôturé hier à 23.24 et son volume d'échange a atteint 212. Le graphique en temps réel du cours de PZA présente ces mises à jour.

L'action Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo verse-t-elle des dividendes ?

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo est actuellement valorisé à 23.24. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -2.35% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de PZA.

Comment acheter des actions PZA ?

Vous pouvez acheter des actions Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo au cours actuel de 23.24. Les ordres sont généralement placés à proximité de 23.24 ou de 23.54, le 212 et le 0.09% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de PZA sur le graphique en direct dès aujourd'hui.

Comment investir dans l'action PZA ?

Investir dans Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo implique de prendre en compte la fourchette annuelle 21.49 - 24.30 et le prix actuel 23.24. Beaucoup comparent 0.56% et 2.11% avant de passer des ordres à 23.24 ou 23.54. Consultez le graphique du cours de PZA en temps réel et les variations quotidiennes.

Quels sont les prix les plus élevés de l'action Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF ?

Le cours le plus élevé de Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF l'année dernière était 24.30. Au cours de 21.49 - 24.30, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 23.24 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo sur le graphique en temps réel.

Quels sont les prix les plus bas de l'action Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF ?

Le cours le plus bas de Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) sur l'année a été 21.49. Sa comparaison avec 23.24 et 21.49 - 24.30 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de PZA sur le graphique en direct pour plus de détails.

Quand l'action PZA a-t-elle été divisée ?

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 23.24 et -2.35% après les opérations sur titres.

Range quotidien
23.21 23.26
Range Annuel
21.49 24.30
Clôture Précédente
23.24
Ouverture
23.22
Bid
23.24
Ask
23.54
Plus Bas
23.21
Plus Haut
23.26
Volume
212
Changement quotidien
0.00%
Changement Mensuel
0.56%
Changement à 6 Mois
2.11%
Changement Annuel
-2.35%
