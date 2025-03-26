- Übersicht
PZA: Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo
Der Wechselkurs von PZA hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.21 bis zu einem Hoch von 23.30 gehandelt.
Verfolgen Sie die Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
PZA News
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von PZA heute?
Die Aktie von Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo (PZA) notiert heute bei 23.29. Sie wird innerhalb einer Spanne von 23.21 - 23.30 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.24 und das Handelsvolumen erreichte 622. Das Live-Chart von PZA zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie PZA Dividenden?
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo wird derzeit mit 23.29 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.14% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PZA zu verfolgen.
Wie kaufe ich PZA-Aktien?
Sie können Aktien von Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo (PZA) zum aktuellen Kurs von 23.29 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.29 oder 23.59 platziert, während 622 und 0.30% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PZA auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in PZA-Aktien?
Bei einer Investition in Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo müssen die jährliche Spanne 21.49 - 24.30 und der aktuelle Kurs 23.29 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.78% und 2.33%, bevor sie Orders zu 23.29 oder 23.59 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PZA.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF?
Der höchste Kurs von Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) im vergangenen Jahr lag bei 24.30. Innerhalb von 21.49 - 24.30 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.24 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF?
Der niedrigste Kurs von Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) im Laufe des Jahres betrug 21.49. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.29 und der Spanne 21.49 - 24.30 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PZA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von PZA statt?
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.24 und -2.14% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 23.24
- Eröffnung
- 23.22
- Bid
- 23.29
- Ask
- 23.59
- Tief
- 23.21
- Hoch
- 23.30
- Volumen
- 622
- Tagesänderung
- 0.22%
- Monatsänderung
- 0.78%
- 6-Monatsänderung
- 2.33%
- Jahresänderung
- -2.14%
