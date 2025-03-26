KurseKategorien
Währungen / PZA
Zurück zum Aktien

PZA: Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo

23.29 USD 0.05 (0.22%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von PZA hat sich für heute um 0.22% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 23.21 bis zu einem Hoch von 23.30 gehandelt.

Verfolgen Sie die Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

PZA News

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von PZA heute?

Die Aktie von Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo (PZA) notiert heute bei 23.29. Sie wird innerhalb einer Spanne von 23.21 - 23.30 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 23.24 und das Handelsvolumen erreichte 622. Das Live-Chart von PZA zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie PZA Dividenden?

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo wird derzeit mit 23.29 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -2.14% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von PZA zu verfolgen.

Wie kaufe ich PZA-Aktien?

Sie können Aktien von Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo (PZA) zum aktuellen Kurs von 23.29 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 23.29 oder 23.59 platziert, während 622 und 0.30% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von PZA auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in PZA-Aktien?

Bei einer Investition in Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo müssen die jährliche Spanne 21.49 - 24.30 und der aktuelle Kurs 23.29 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.78% und 2.33%, bevor sie Orders zu 23.29 oder 23.59 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von PZA.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF?

Der höchste Kurs von Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) im vergangenen Jahr lag bei 24.30. Innerhalb von 21.49 - 24.30 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 23.24 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF?

Der niedrigste Kurs von Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF (PZA) im Laufe des Jahres betrug 21.49. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 23.29 und der Spanne 21.49 - 24.30 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von PZA live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von PZA statt?

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 23.24 und -2.14% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
23.21 23.30
Jahresspanne
21.49 24.30
Vorheriger Schlusskurs
23.24
Eröffnung
23.22
Bid
23.29
Ask
23.59
Tief
23.21
Hoch
23.30
Volumen
622
Tagesänderung
0.22%
Monatsänderung
0.78%
6-Monatsänderung
2.33%
Jahresänderung
-2.14%
14 Oktober, Dienstag
00:00
ALL
IMF Tagung
Akt
Erw
Vorh
08:00
ALL
IEA Monatsbericht des Ölmarktes
Akt
Erw
Vorh
12:45
USD
Fed Governor Bowman spricht
Akt
Erw
Vorh
16:20
USD
Rede des Vorsitzenden der Fed Powell
Akt
Erw
Vorh
19:25
USD
Fed Präsident Waller spricht
Akt
Erw
Vorh