PZA: Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo

23.29 USD 0.05 (0.22%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

PZAの今日の為替レートは、0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり23.21の安値と23.30の高値で取引されました。

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFoダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

PZA株の現在の価格は？

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFoの株価は本日23.29です。23.21 - 23.30内で取引され、前日の終値は23.24、取引量は622に達しました。PZAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFoの株は配当を出しますか？

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFoの現在の価格は23.29です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.14%やUSDにも注目します。PZAの動きはライブチャートで確認できます。

PZA株を買う方法は？

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFoの株は現在23.29で購入可能です。注文は通常23.29または23.59付近で行われ、622や0.30%が市場の動きを示します。PZAの最新情報はライブチャートで確認できます。

PZA株に投資する方法は？

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFoへの投資では、年間の値幅21.49 - 24.30と現在の23.29を考慮します。注文は多くの場合23.29や23.59で行われる前に、0.78%や2.33%と比較されます。PZAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFの株の最高値は？

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFの過去1年の最高値は24.30でした。21.49 - 24.30内で株価は大きく変動し、23.24と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFoのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFの株の最低値は？

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF(PZA)の年間最安値は21.49でした。現在の23.29や21.49 - 24.30と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PZAの動きはライブチャートで確認できます。

PZAの株式分割はいつ行われましたか？

Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFoは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.24、-2.14%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
23.21 23.30
1年のレンジ
21.49 24.30
以前の終値
23.24
始値
23.22
買値
23.29
買値
23.59
安値
23.21
高値
23.30
出来高
622
1日の変化
0.22%
1ヶ月の変化
0.78%
6ヶ月の変化
2.33%
1年の変化
-2.14%
