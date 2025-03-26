- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
PZA: Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFo
PZAの今日の為替レートは、0.22%変化しました。日中、通貨は1あたり23.21の安値と23.30の高値で取引されました。
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFoダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PZA News
- 5 ETF Areas That Held Steady In Friday's Bloodbath
- Municipal Bonds Should Continue To Rise In Q4
- Thoughts From The Municipal Bond Desk
- Q3 '25 Credit Commentary - Anticipated Challenges Are Now With Us, Highlighted By Shutdown
- The Muni Summer Rebound
- The Rise Of Separately Managed Accounts - Focus On Munis, September 2025
- The Muni Opportunity
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: August 2025
- Summer Discounts: Municipals Are A Bargain
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: July 2025
- 2025 Cumberland Advisors Fixed Income Markets Mid-Year Outlook
- A Quarter Without Much Change But Plenty Of Volatility
- Municipal Midyear Outlook: Hold Fast, Stay Agile
- Top Reasons To Consider Municipal Bonds
- Columbia Threadneedle Fixed Income Monitor: June 2025
- How Active Muni Investors Stay Ahead Of The Curve
- Moody’s Downgrade Of The U.S. To Aa1 And The Ripple Effect On Bond Ratings
- Columbia Threadneedle Fixed-Income Monitor: April 2025
- Bonds First Quarter – A Tale Of Two Markets And Tariffs
- Q1 2025 Credit Commentary Trump 2.0 Effect On Munis And Other Challenges
- Our Portfolio Managers Weigh Impact Of Trump’s Tariffs
- Municipal Bond Tax Exemption
- Bond Bites: Ideas And Insights In Under 3 Minutes
- Muni Market’s Moment Of Truth: Tax-Exemption In Question
よくあるご質問
PZA株の現在の価格は？
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFoの株価は本日23.29です。23.21 - 23.30内で取引され、前日の終値は23.24、取引量は622に達しました。PZAのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFoの株は配当を出しますか？
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFoの現在の価格は23.29です。配当方針は会社によりますが、投資家は-2.14%やUSDにも注目します。PZAの動きはライブチャートで確認できます。
PZA株を買う方法は？
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFoの株は現在23.29で購入可能です。注文は通常23.29または23.59付近で行われ、622や0.30%が市場の動きを示します。PZAの最新情報はライブチャートで確認できます。
PZA株に投資する方法は？
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFoへの投資では、年間の値幅21.49 - 24.30と現在の23.29を考慮します。注文は多くの場合23.29や23.59で行われる前に、0.78%や2.33%と比較されます。PZAの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFの株の最高値は？
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFの過去1年の最高値は24.30でした。21.49 - 24.30内で株価は大きく変動し、23.24と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFoのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFの株の最低値は？
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETF(PZA)の年間最安値は21.49でした。現在の23.29や21.49 - 24.30と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。PZAの動きはライブチャートで確認できます。
PZAの株式分割はいつ行われましたか？
Invesco National AMT-Free Municipal Bond ETFoは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、23.24、-2.14%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 23.24
- 始値
- 23.22
- 買値
- 23.29
- 買値
- 23.59
- 安値
- 23.21
- 高値
- 23.30
- 出来高
- 622
- 1日の変化
- 0.22%
- 1ヶ月の変化
- 0.78%
- 6ヶ月の変化
- 2.33%
- 1年の変化
- -2.14%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前