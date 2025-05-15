Dövizler / PYXS
PYXS: Pyxis Oncology Inc
2.25 USD 0.07 (3.02%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
PYXS fiyatı bugün -3.02% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.23 ve Yüksek fiyatı olarak 2.36 aralığında işlem gördü.
Pyxis Oncology Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
PYXS haberleri
Günlük aralık
2.23 2.36
Yıllık aralık
0.83 5.39
- Önceki kapanış
- 2.32
- Açılış
- 2.31
- Satış
- 2.25
- Alış
- 2.55
- Düşük
- 2.23
- Yüksek
- 2.36
- Hacim
- 1.085 K
- Günlük değişim
- -3.02%
- Aylık değişim
- 75.78%
- 6 aylık değişim
- 129.59%
- Yıllık değişim
- -37.50%
21 Eylül, Pazar