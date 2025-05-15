Valute / PYXS
PYXS: Pyxis Oncology Inc
2.25 USD 0.07 (3.02%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio PYXS ha avuto una variazione del -3.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.23 e ad un massimo di 2.36.
Segui le dinamiche di Pyxis Oncology Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.23 2.36
Intervallo Annuale
0.83 5.39
- Chiusura Precedente
- 2.32
- Apertura
- 2.31
- Bid
- 2.25
- Ask
- 2.55
- Minimo
- 2.23
- Massimo
- 2.36
- Volume
- 1.085 K
- Variazione giornaliera
- -3.02%
- Variazione Mensile
- 75.78%
- Variazione Semestrale
- 129.59%
- Variazione Annuale
- -37.50%
21 settembre, domenica