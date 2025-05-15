통화 / PYXS
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
PYXS: Pyxis Oncology Inc
2.25 USD 0.07 (3.02%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
PYXS 환율이 오늘 -3.02%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 2.23이고 고가는 2.36이었습니다.
Pyxis Oncology Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
PYXS News
- Should You Buy Pyxis Oncology, Inc. (PYXS) After Golden Cross?
- Investing in Oncology: 3 Cancer Stocks With Promising Pipelines
- Pyxis Oncology stock initiated with Buy rating at Guggenheim
- Pyxis Oncology updates patient enrollment for Phase 1 trial of micvotabart pelidotin
- Pyxis Oncology announces retirement of CFO and COO Pamela Connealy
- Pyxis Oncology shareholders elect three directors at annual meeting
- Pyxis Oncology Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
일일 변동 비율
2.23 2.36
년간 변동
0.83 5.39
- 이전 종가
- 2.32
- 시가
- 2.31
- Bid
- 2.25
- Ask
- 2.55
- 저가
- 2.23
- 고가
- 2.36
- 볼륨
- 1.085 K
- 일일 변동
- -3.02%
- 월 변동
- 75.78%
- 6개월 변동
- 129.59%
- 년간 변동율
- -37.50%
20 9월, 토요일