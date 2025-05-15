Moedas / PYXS
PYXS: Pyxis Oncology Inc
2.32 USD 0.11 (4.98%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do PYXS para hoje mudou para 4.98%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.21 e o mais alto foi 2.37.
Veja a dinâmica do par de moedas Pyxis Oncology Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
2.21 2.37
Faixa anual
0.83 5.39
- Fechamento anterior
- 2.21
- Open
- 2.21
- Bid
- 2.32
- Ask
- 2.62
- Low
- 2.21
- High
- 2.37
- Volume
- 850
- Mudança diária
- 4.98%
- Mudança mensal
- 81.25%
- Mudança de 6 meses
- 136.73%
- Mudança anual
- -35.56%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh