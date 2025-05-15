Währungen / PYXS
PYXS: Pyxis Oncology Inc
2.28 USD 0.04 (1.72%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von PYXS hat sich für heute um -1.72% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.28 bis zu einem Hoch von 2.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Pyxis Oncology Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
2.28 2.36
Jahresspanne
0.83 5.39
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.32
- Eröffnung
- 2.31
- Bid
- 2.28
- Ask
- 2.58
- Tief
- 2.28
- Hoch
- 2.36
- Volumen
- 354
- Tagesänderung
- -1.72%
- Monatsänderung
- 78.13%
- 6-Monatsänderung
- 132.65%
- Jahresänderung
- -36.67%
