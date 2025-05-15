Валюты / PYXS
PYXS: Pyxis Oncology Inc
2.05 USD 0.15 (7.89%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс PYXS за сегодня изменился на 7.89%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.91, а максимальная — 2.14.
Следите за динамикой Pyxis Oncology Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости PYXS
Дневной диапазон
1.91 2.14
Годовой диапазон
0.83 5.39
- Предыдущее закрытие
- 1.90
- Open
- 1.93
- Bid
- 2.05
- Ask
- 2.35
- Low
- 1.91
- High
- 2.14
- Объем
- 1.751 K
- Дневное изменение
- 7.89%
- Месячное изменение
- 60.16%
- 6-месячное изменение
- 109.18%
- Годовое изменение
- -43.06%
