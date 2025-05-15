货币 / PYXS
PYXS: Pyxis Oncology Inc
2.21 USD 0.16 (7.80%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日PYXS汇率已更改7.80%。当日，交易品种以低点2.11和高点2.31进行交易。
关注Pyxis Oncology Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
PYXS新闻
- Should You Buy Pyxis Oncology, Inc. (PYXS) After Golden Cross?
- Investing in Oncology: 3 Cancer Stocks With Promising Pipelines
- Pyxis Oncology stock initiated with Buy rating at Guggenheim
- Pyxis Oncology updates patient enrollment for Phase 1 trial of micvotabart pelidotin
- Pyxis Oncology announces retirement of CFO and COO Pamela Connealy
- Pyxis Oncology shareholders elect three directors at annual meeting
- Pyxis Oncology Reports First Quarter 2025 Financial Results and Provides Business Update
日范围
2.11 2.31
年范围
0.83 5.39
- 前一天收盘价
- 2.05
- 开盘价
- 2.12
- 卖价
- 2.21
- 买价
- 2.51
- 最低价
- 2.11
- 最高价
- 2.31
- 交易量
- 1.701 K
- 日变化
- 7.80%
- 月变化
- 72.66%
- 6个月变化
- 125.51%
- 年变化
- -38.61%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
- 4.25%
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值